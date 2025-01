L’OM porte plainte contre RTL !

L’Olympique de Marseille est monté au créneau. Dans un communiqué paru ce lundi soir, le club a annoncé être «profondément choqué d’apprendre les propos tenus sur l’antenne de RTL, samedi 11 janvier, dans le cadre d’un débat sur le club et ses dirigeants organisés entre plusieurs journalistes dans l’émission "On refait le match" ». Le club ajoute que «les termes "sulfureux", "menaces" et "pratiques détestables" visant à décrire le prétendu fonctionnement de l’OM sont particulièrement inadmissibles.»

«Regrettant que Marseille soit encore associée à des préjugés nauséabonds et mensongers, l’Olympique de Marseille condamne ces accusations calomnieuses et annonce qu’une plainte en diffamation est déposée», a finalement annoncé le club phocéen. La radio n’a pour l’instant pas encore réagit. Affaire à suivre.