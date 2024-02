La pré-saison totalement cauchemardesque de Lionel Messi avec l’Inter Miami !

Un nouveau départ, un nouveau championnat, un nouvel environnement… Après avoir fait rêver les fans du football en Europe pendant près de 20 ans et avec le statut de légende du ballon rond, Lionel Messi décidait à 36 ans de réaliser un choix de carrière fort en rejoignant l’Inter Miami. Une destination exotique juste après son expérience au Paris Saint-Germain qui était guidé par de nombreux facteurs. Outre le confort de vie, un salaire et des avantages intéressants, l’attaquant argentin représentait aussi un sacré coup de projecteur pour le championnat local, la Major League Soccer, dont il devait aider au développement. Signant un contrat jusqu’en décembre 2025, il s’engageait dans un cycle assez long avec tout de même deux années et demie.

Une adaptation parfaite à la MLS

Les débuts ont été positifs pour la Pulga puisqu’il a disputé 14 matches officiels pour 11 buts et 5 passes décisives. Si cela n’a pas permis à son équipe de remonter suffisamment pour se qualifier en play-offs de la Major League Soccer, il a remporté la Leagues Cup, un tournoi mêlant les formations des trois pays nord-américains (Canada, États-Unis et Mexique). Sacré avec un huitième Ballon d’Or, Lionel Messi connaît un réel épanouissement en Floride comme il l’avait indiqué en novembre dernier : «je me sens bien. J’ai toujours dit que je ne pensais pas à l’avenir, j’avance au jour le jour. Je me sens bien physiquement. Je vais avoir quelques mois de vacances. Cela ne m’est jamais arrivé dans ma carrière d’être arrêté aussi longtemps.»

«Je reprendrai l’entraînement en janvier pour me remettre en forme durant la pré-saison afin d’atteindre les objectifs que nous avons ici au club, mais aussi pour préparer la Copa America. Je ne sais pas combien de temps je vais encore jouer. J’ai envie de continuer jusqu’à ce que je sente que je n’en peux plus, que ma condition physique ne me permet plus de jouer comme je le souhaiterais. Le temps nous le dira» avait-il poursuivi. Comme un poisson dans l’eau dans une équipe où ses amis Sergio Busquets, Jordi Alba et Luis Suarez l’ont rejoint au fur et à mesure de ce nouveau projet, Lionel Messi pensait connaître une préparation calme et sans turbulence. Malheureusement pour lui, cela ne se passe pas comme prévu.

Une préparation qui a mal débuté

Débutant par un match nul contre une sélection du Salvador (0-0) et une défaite face au FC Dallas (1-0), l’Inter Miami a participé à la Riyadh Season Cup, une compétition amicale opposant l’Inter Miami à Al-Hilal et Al-Nassr, le club du rival de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Battue 4-3 par le leader de la Saudi Pro League, la franchise de Floride a ensuite été humiliée 6-0 par Al-Nassr sans Cristiano Ronaldo. Une sacrée déconvenue pour l’Inter Miami qui a ensuite battu une sélection remaniée d’Hong Kong (4-1) avant de s’incliner face au Vissel Kobe (0-0, 4-3 aux tirs au but). Des résultats peu encourageants pour l’Inter Miami qui défiera Newell’s Old Boys le vendredi 16 février avant de lancer sa saison le 22 février contre le Real Salt Lake lors de la première journée de Major League Soccer.

Si le collectif ne tourne pas pour le moment, Lionel Messi connaît lui aussi quelques pépins individuellement. N’inscrivant qu’un penalty contre Al-Hilal en cinq matches disputés, l’octuple Ballon d’Or n’a pas été à son aise sur les rencontres auquel il a pris part. D’ailleurs son temps de jeu a été relativement faible avec un peu moins de 47 minutes disputées en moyenne sur ces rencontres où il a été globalement préservé (45 minutes contre le Salvador, 64 minutes contre Dallas, 88 minutes contre Al-Hilal, 7 minutes contre Al-Nassr et 30 minutes contre le Vissel Kobe). La raison est physique puisqu’il est touché aux ischio-jambiers et doit composer avec un état médical loin d’être optimal. Cela s’est vu et a fait polémique.

Lionel Messi se fait décapiter !

Absent lors du seul match gagné par son équipe contre l’équipe All-star des joueurs du championnat d’Hong-Kong, Lionel Messi a assisté du banc au mécontentement du public. Les 38 000 spectateurs qui avaient payé entre 115 et 580 euros pour cette rencontre ont hué et sifflé le joueur et le président de l’Inter Miami David Beckham en lâchant «Nous voulons Messi» et «Remboursez !» alors qu’il n’était pas en état de jouer. Une petite polémique qui a même poussé le gouvernement local via le secrétaire de la culture à menacer l’organisateur de l’évènement Tatler Asia de lui retirer ses subventions publiques. Parmi les actes de mécontentement, il y avait même une vidéo d’un supporter - sûrement déçu de ne pas avoir vu Lionel Messi - "décapitant" une affiche en carton représentant l’Argentin au sein du stade.

Lionel Messi s’est d’ailleurs expliqué suite à ce forfait sur les raisons de son absence dans des propos rapportés par RMC Sport : «je ne sais pas si je vais pouvoir jouer. Mais je me sens bien mieux et j’espère pouvoir jouer. Aujourd’hui dans l’après-midi, nous allons nous entraîner et je vais essayer. Mes sensations sont meilleures. (…) Lors de la première rencontre en Arabie saoudite, j’ai ressenti un problème à l’adducteur. (…) J’ai ensuite passé une IRM qui n’a rien révélé, mais je ressentais une gêne. (…) Malheureusement, c’est le football. On peut manquer n’importe quel match. J’ai toujours envie de jouer, surtout ces matchs que nous disputons si loin. J’espère que nous aurons d’autres occasions de jouer à Hong Kong.» Également moqué lors de la défaite 6-0 par Turki Alalshikh, le président de l’autorité générale des sports, Lionel Messi n’a clairement pas débuté 2024 de la plus belle des manières.