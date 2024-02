Inter Miami : Lionel Messi sort du silence face à la polémique

La tournée internationale de l’Inter Miami est en train de virer au scandale en Asie. Hier, les médias relataient l’incident survenu à Hong Kong. Alors que des spectateurs avaient déboursé des fortunes pour assister au match entre la formation floridienne et une sélection locale et voir leur idole Lionel Messi. Mais l’Argentin n’avait finalement pas joué. Ce qui avait provoqué une vive polémique, à tel point que le gouvernement de Hong Kong a menacé de ne pas payer le promoteur. Aujourd’hui, l’Inter Miami est au Japon et doit affronter le Vessel Kobe. Mais là encore Messi n’est pas certain de jouer. Sauf que le champion du monde 2022 est venu en conférence de presse pour s’expliquer.

« Je ne sais pas si je vais pouvoir jouer. Mais je me sens bien mieux et j’espère pouvoir jouer. Aujourd’hui dans l’après-midi, nous allons nous entraîner et je vais essayer. Mes sensations sont meilleures. (…) Lors de la première rencontre en Arabie saoudite, j’ai ressenti un problème à l’adducteur. (…) J’ai ensuite passé une IRM qui n’a rien révélé, mais je ressentais une gêne. (…) Malheureusement, c’est le football. On peut manquer n’importe quel match. J’ai toujours envie de jouer, surtout ces matchs que nous disputons si loin. J’espère que nous aurons d’autres occasions de jouer à Hong Kong », a-t-il déclaré dans des propos relayés par RMC Sport.