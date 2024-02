AC Milan : l’incroyable cure de jouvence d’Olivier Giroud

Comme le bon vin, Olivier Giroud ne vieillit pas, mais il mûrit. Âgé de 37 ans, l’attaquant français continue de s’amuser du côté de la Serie A et de l’AC Milan où il réalise une nouvelle fois un exercice plutôt solide. Déjà auteur de 13 buts en Serie A la saison dernière, il est parti sur des bases encore plus élevées cette fois encore. Auteur de 11 buts en championnats, l’ancien de Montpellier, Arsenal et Chelsea a aussi déjà distribué 8 offrandes, ce qui en fait le meilleur passeur du championnat. Avec une contribution de 19 buts sur ce début de saison, seul Lautaro Martinez (23 contributions, 19 buts + 4 PD) fait mieux en Italie. Ainsi, il a participé à près de 40% des buts de son équipe où il est indispensable dans l’axe.

Alors que sa doublure Luka Jovic monte en puissance, le Français reste indispensable pour son coach Stefano Pioli qui ne cesse de l’encenser. «Qualités techniques, morales… Oli nous apporte beaucoup dans tous les aspects», déclarait tout récemment le coach italien à son sujet. Faisant l’unanimité, Olivier Giroud dont le contrat s’achève en juin prochain avec les Rossoneri pourrait potentiellement continuer. Il y a quelques jours, Giorgio Furlani, le PDG de l’AC Milan parlait en ce sens : «Olivier est un grand champion. Il est arrivé avec un contrat de deux ans. Puis il a si bien réussi que nous avons décidé de continuer pendant un an supplémentaire. Cette saison, il va encore mieux, alors…»

L’Europa League et l’Euro en ligne de mire

De son côté, le principal intéressé n’est pas fermé à continuer l’aventure un peu plus longtemps comme il l’a expliqué fin janvier à la Gazzetta dello Sport : «je ne sais pas encore ce qui va se passer dans le futur. Mais je sais que je me sens bien ici et qu’à l’AC Milan, j’ai fait de grandes choses. Notre histoire est une histoire d’amour. Avec le club, nous n’avons pas encore abordé le sujet de la prolongation, mais nous verrons et nous déciderons plus tard. Le plus important est de rester concentré sur les objectifs de l’équipe.» Et ces objectifs sont plutôt sérieux pour Olivier Giroud. Recordman des buts en équipe de France (56 réalisations en 129 capes), le natif de Chambéry vise une septième compétition internationale avec les Bleus et son quatrième Euro après 2012, 2016 et 2020.

Dans le groupe de Didier Deschamps et performant sur les deux derniers rassemblements (2 buts et 2 offrandes en 4 matches), il aura son épingle à tirer du jeu de Didier Deschamps et brigue une place de titulaire face à Randal Kolo Muani (Paris Saint-Germain) et Marcus Thuram (Inter Milan). «Olivier a ce mental, cette capacité physique à se maintenir, il a encore des objectifs, et il faut qu’il se maintienne parce qu’il y a de la concurrence aussi» ne manquait pas de rappeler récemment le sélectionneur français sur Téléfoot. Cela passera évidemment par le maintien du niveau qu’il affiche en club. Troisième de Serie A, l’AC Milan semble trop loin du rival, l’Inter Milan, dans la course au titre (8 points de retard et un match de plus).

En revanche, les Rossoneri seront en course en Ligue Europa. Une compétition où Olivier Giroud excelle avec 14 buts et 5 offrandes en 20 matches disputés. Lors de la saison 2018/2019 avec Chelsea, il avait d’ailleurs crevé l’écran avec 11 buts et 5 offrandes en 14 rencontres où il avait d’ailleurs remporté la compétition face à Arsenal (4-1). Cette fois, c’est Rennes qui se présente pour cette édition 2023/2024 et nul doute qu’Olivier Giroud voudra soigner son retour en France. D’ailleurs, la dernière fois qu’il a rencontré les Bretons c’était le 24 novembre 2020 avec Chelsea où il avait inscrit une réalisation. Les Rouges et Noirs sont donc prévenus.