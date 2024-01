AC Milan : Olivier Giroud dévoile ses plans pour son futur

Olivier Giroud à l’AC Milan, c’est un succès. Depuis que le Français a rallié la capitale lombarde en 2021, il a rapidement su faire oublier les pépins physiques de Zlatan Ibrahimovic pour s’imposer comme le buteur numéro 1 des Rossoneri. À Milan, Giroud c’est 43 buts et 19 passes décisives en 110 matches, toutes compétitions confondues.

En Serie A, le champion du monde 2018 de 37 ans est d’ailleurs bien parti pour réaliser son meilleur score puisqu’il n’est qu’à trois buts (10) de son record réalisé la saison dernière (13). Toujours aussi performant à son âge, Giroud est logiquement un dossier chaud du Milan, à six mois de la fin de son contrat. Annoncé en MLS, le joueur ne dirait pas non à une prolongation. Interrogé par la Gazzetta dello Sport, l’ancien Gunner a fait le point sur sa situation.

Giroud futur directeur sportif ?

« Je ne sais pas encore ce qui va se passer dans le futur. Mais je sais que je me sens bien ici et qu’à l’AC Milan, j’ai fait de grandes choses. Notre histoire est une histoire d’amour. Avec le club, nous n’avons pas encore abordé le sujet de la prolongation, mais nous verrons et nous déciderons plus tard. Le plus important est de rester concentré sur les objectifs de l’équipe », a-t-il déclaré, avant de confier qu’il disposait d’autres portes de sortie, en plus de la MLS.

« Il y a aussi d’autres pays, à la fin de la saison il y aura plus d’opportunités et je prendrai ma décision. En tant que footballeur et en tant que père de famille. » Enfin, quand il aura raccroché les crampons, Giroud a avoué qu’il aimerait rester dans le milieu du football, mais pas au poste d’entraîneur. « Oui, j’aimerais être directeur sportif. S’occuper de l’équipe première, du secteur des jeunes, du mercato : tout cela donne une vue d’ensemble. Je ne serai certainement pas entraîneur, trop de stress… (rires) ». Le message est passé.