Real Madrid : Kylian Mbappé a ruiné les vacances de Carlo Ancelotti

Kylian Mbappé sera-t-il titulaire mercredi soir, pour la Supercoupe d’Europe face à l’Atalanta ? Beaucoup de médias espagnols en sont convaincus, mais il fallait logiquement interroger Carlo Ancelotti à ce sujet. En conférence de presse, l’Italien a cependant refusé d’en dire plus.

« Mbappé est arrivé en forme. On n’a pas eu beaucoup de temps, mais il est bien. Tous les joueurs qui sont là sont susceptibles de jouer demain », a répondu le coach transalpin, qui n’a donc pas voulu donner trop d’indices sur la présence - ou non - du Bondynois dans le onze titulaire. Il en a cependant profité pour faire une petite blague quand on lui a demandé comment il allait faire jouer tout ce beau monde ensemble : « j’ai un problème. Tout l’été je me suis demandé qui j’allais mettre ou pas mettre, ça a ruiné mes vacances ».