Liverpool s'offre Arthur !

Un cadeau de dernière minute. Cet été, Liverpool a assez rapidement bouclé son mercato dans le sens des arrivées avec Darwin Nuñez, Fabio Carvalho ou encore Calvin Ramsay. Toutefois, Jürgen Klopp, déçu par le début de saison de son équipe, a demandé un renfort supplémentaire dans l'entrejeu. Un secteur où plusieurs joueurs, à l'image de Thiago Alcantara, Alex Oxlade-Chamberlain et Naby Keita, sont blessés.

Le technicien allemand voulait donc un nouveau joueur. La presse anglaise a cité le nom du Belge Youri Tielemans (Leicester). Puis, le nom de Moises Caicedo (Brighton) a été cité. Un joueur pour lequel les Reds comptaient offrir environ 50 millions d'euros. Mais les Seagulls ont fermé la porte, eux qui voulaient au moins le double. Les pensionnaires d'Anfield ont dû se rabattre sur une autre piste. Et ce matin, ils ont finalement opté pour Arthur Melo (26 ans).

La surprise Arthur

Un joueur dont le profil a été validé par Klopp. Encore fallait-il s'entendre avec la Juventus ? Et visiblement, ça n'a pas été un problème puisque la Vieille Dame souhaitait s'en séparer cet été. Toutes les parties se sont donc entendues et le Brésilien, qui a été lié récemment à l'OL, a pu rejoindre Liverpool sous la forme d'un prêt. Le club de la Mersey vient d'officialiser la bonne nouvelle via un communiqué de presse publié sur son site officiel.

«Le Liverpool Football Club peut confirmer la signature d'Arthur Melo prêté par la Juventus pour le reste de la saison 2022-23, sous réserve d'une autorisation internationale. Les Reds ont décidé de renforcer leurs options de milieu de terrain le jour de la date limite de transfert avec l'acquisition du joueur de 26 ans, qui a finalisé le transfert au centre de formation AXA jeudi.»

En quête de rebond depuis son passage à Barcelone

De son côté, le joueur a déclaré : «Je suis vraiment, vraiment heureux d'être ici avec ce superbe maillot avec ce célèbre badge qui représente tant dans le football mondial, c'est un rêve. Nous avons beaucoup parlé, et nos idées et nos visions correspondaient bien, donc je suis sûr que c'était le bon choix. Je suis vraiment heureux et très motivé de continuer à vivre mon rêve sur le terrain et tout donner sous le maillot de Liverpool».

Un nouveau défi de taille pour le milieu de terrain auriverde en perte de vitesse ces dernières saisons. Après de bons débuts au FC Barcelone, il a connu des hauts et des bas à la Juventus, où il ne s'est jamais vraiment imposé comme un patron dans l'entrejeu. A Liverpool, il aura le champ libre pour le faire puisque son club aura besoin de lui pour compenser les nombreuses absences et jouer sur tous les tableaux.