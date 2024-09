Alexandre Lacazette comprend les râleurs de l’OL…

Quatorzième du classement de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais ne réalise pas un bon début de saison. Et en plus de devoir gérer des résultats décevants sur le terrain, Pierre Sage doit également gérer des joueurs mécontents de leur temps de jeu. Une situation qui n’étonne pas Alexandre Lacazette, même si le capitaine des Gones en a profité pour envoyer un petit message aux "râleurs" du vestiaire.

«Le vestiaire est nombreux, on a différents cas, chaque cas est différent. C’est plus facile à expliquer à un jeune qui a du temps, qu’à un cadre. Chaque joueur est conscient que, quand on a du temps de jeu, c’est le moment de prouver, de mettre le doute dans la tête du coach. Je comprends les joueurs qui ne sont pas contents de leur temps de jeu», a-t-il confié en conférence de presse.