LOSC : Galtier savoure la victoire face à l’OM

Vainqueurs de l’Olympique de Marseille mercredi soir (2-0), les Lillois continuent ainsi leur belle série en Ligue 1. Les Dogues en sont désormais à 10 matches sans défaite en championnat et se prennent à rêver du titre, dix ans après leur dernier sacre. En conférence de presse après la rencontre, Christophe Galtier a expliqué comment ils avaient réussi à aller chercher ce succès en toute fin de match, tout en félicitant le travail de ses joueurs.

«On est allé le chercher jusqu’au bout. Les joueurs ont fait preuve de beaucoup d’abnégation. On aurait pu penser qu’on allait en rester à 0-0 ou prendre un contre car on était déséquilibrés. Mais ce déséquilibre nous a permis d’avoir beaucoup de monde dans la surface adverse. J’ai apprécié que nous ayons plus de jeu. Steve (Mandanda) a longtemps retardé l’échéance. On a essuyé un peu de maladresse. Mais c’était notre dixième match sur une série de onze et cela commence à tirer sur les organismes. Mais mentalement, mes joueurs ont été très forts», a-t-il déclaré après la victoire. Galtier peut jubiler, son travail paye.