Nemanja Radonjic explique son départ surprise de l'OM

« Sincèrement, je ne sais pas quoi vous répondre. Je ne sais rien de ce point. Je n'ai pas eu de contact avec d'autres clubs. Ce que je sais, c'est que je resterai à l'OM jusqu'à la fin de la saison ». On ne confiera pas les prévisions mercato à Nemanja Radonjic à l'avenir donc. Car c'est bien lui qui disait cela le 11 janvier dernier. Un temps proche sur le calendrier, mais bien lointain en période de mercato. Car Nemanja Radonjic a bien fait sa valise lundi, pour rallier la Bundesliga et le Hertha Berlin.

Prêté avec option d'achat à 12 M€ par l'Olympique de Marseille, l'ailier serbe a été l'une des victimes du dégraissage réussi par Pablo Longoria, le head of football du club olympien. Un choix pourtant étonnant au regard du temps de jeu en hausse du joueur de 24 ans, titulaire et buteur face à Monaco le 23 janvier dernier. Radonjic semblait profiter des errances de Payet et des tentatives de Villas-Boas de relancer le secteur offensif de son équipe.

Un manque de continuité à l'OM

Sorte de joker de luxe permanent à l'OM, Radonjic change de statut pour devenir le facteur X du Hertha Berlin, équipe en grande difficulté en Bundesliga malgré des ambitions élevées. Présenté ce mardi en conférence de presse, le Serbe a expliqué le revirement de situation durant ce mercato. « Je n'avais aucune certitude claire avec l'OM, si je recommencerais à jouer la semaine prochaine, même si j'avais fait de bons matchs. C'était l'une des principales raisons pour lesquelles j'ai pensé à partir », a-t-il lancé. Pourtant, entre le 11 janvier, date de sa déclaration et son transfert, il a été titularisé à 2 reprises et est entré en jeu à 2 reprises en 4 rencontres...

Il a aussi pu effectuer les présentations et définir son profil. « Ma plus grande force est ma vitesse. J'ai une bonne qualité de dribble, je suis bon en face-à-face offensif, j'ai les deux pieds. (…) Je me sens en pleine forme et j'ai disputé cinq matchs avec l'OM en janvier. Il y a eu une mesure de ma vitesse lors du dernier match et j'ai été chronométré à 37 km/ h. » Radonjic va vite, c'est une certitude, mais pas toujours dans la bonne direction.