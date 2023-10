Diego Alonso est le nouvel entraîneur du Séville FC !

Dimanche, le Séville FC a remercié José Luis Mendilibar après un début de saison raté. L’entraîneur de 62 ans avait pourtant remporté la Ligue Europa l’an dernier et avait même été prolongé cet été. Victor Orta, directeur sportif du club andalou, n’a pas fait dans les sentiments et lui a cherché un remplaçant dans la foulée. Et alors que les noms, entre autres, d’André Villas-Boas et Marcelino, passés par l’OM, avaient été évoqués, les dirigeants sévillans ont dû chercher ailleurs suite au refus du deuxième cité.

Finalement, dans un communiqué paru ce mardi sur les réseaux sociaux du club, nous apprenons que ce dernier a misé sur Diego Alonso. Le technicien uruguayen de 48 ans était sur le banc de la Celeste lors de la dernière Coupe du monde au Qatar. Démis de ses fonctions suite à son élimination au premier tour, le natif de Montevideo n’avait pas retrouvé de poste par la suite. Un peu plus tôt ce mardi, Relevo nous indiquait que son tempérament calme a obtenu les faveurs d’Orta qui prend un pari risqué comme s’accorde à le dire la presse ibérique…