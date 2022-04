CdM 2022, Angleterre : Gareth Southgate met déjà la pression à ses joueurs

Gareth Southgate annonce la couleur. Ce vendredi, lors du tirage au sort de la Coupe du monde 2022, l'Angleterre est tombée dans le groupe B en compagnie des États-Unis, de la République Islamique d'Iran et d'un adversaire issu de la zone Europe qui reste à déterminer entre l'Écosse, le Pays de Galles ou l'Ukraine. Têtes de série, les Three Lions vont devoir assumer leur statut dans ce groupe abordable. C'est en tout cas ce que Gareth Southgate a fait comprendre à l'issue de la cérémonie à Doha, au Qatar.

La suite après cette publicité

« Les USA et l'Iran sont des pays que nous n'avons pas affrontés depuis longtemps et le dernier adversaire n'est pas encore connu, mais ouvre la possibilité d'un derby britannique. Quelles ambitions pour nous ? On doit sortir de ce groupe. Notre premier objectif sera de sortir de ce groupe et on verra à partir de là », a d'abord lancé le sélectionneur anglais. « Quand on a l'avantage d'être tête de série, on évite 6 ou 7 très grosses équipes. La plupart des têtes de séries seront satisfaites du groupe qu'elles ont obtenu. [...] Le match contre les USA sera intéressant. Ils ont quelques très bons joueurs et nous savons de quoi ils sont capables. » Les vice-champions d'Europe sont prévenus.