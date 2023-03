EdF : Didier Deschamps met en garde sa charnière centrale

Présent en conférence de presse avant de défier l’Irlande, lundi soir, pour la deuxième journée des éliminatoires à l’Euro 2024, Didier Deschamps s’est exprimé sur sa charnière centrale composée de Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté, très performante face aux Pays-Bas. Comblé par ce rendement, le sélectionneur des Bleus a malgré tout appelé à la vigilance. Le plus dur étant de confirmer sur la durée…

«Ils se connaissent bien. Ils ont joué pas mal de matchs ensemble à Leipzig et en Espoirs, au fil du temps il y a toujours de l’amélioration possible. Ils dégagent beaucoup de forces athlétiques, de force, de jeu de tête. Ils ont beaucoup de qualités. Ce sont des jeunes qui sont au plus haut niveau avec leur club. Ils étaient déjà là à la Coupe du Monde, même si Dayot a plus de temps de jeu que Konaté. Il y a beaucoup de qualités et ça demande confirmation à chaque fois, avant de les comparer à d’autres charnières qui ont été là pendant de longues années. Il faut s’installer dans la continuité. Il faut maintenir ce niveau de performance dans le temps.»

