The Best : les trois finalistes pour le titre de meilleur entraîneur de la saison dévoilés

Qui succédera à Lionel Scaloni ? Ce mercredi, la FIFA a dévoilé l’identité des trois finalistes pour le trophée du meilleur entraîneur masculin aux The Best FIFA Football Awards. Sans grande surprise, Pep Guardiola, vainqueur de la Ligue des Champions, de la Premier League et de la FA Cup avec Manchester City, est bien présent.

Il devra faire face à deux entraîneurs italiens : Simone Inzaghi, qui a conduit l’Inter Milan en finale de C1 tout en remportant la Coupe d’Italie la saison dernière, ainsi que Luciano Spalletti, aujourd’hui sélectionneur de l’Italie mais vainqueur du Calcio avec Naples après 33 ans d’attente. L’identité du vainqueur sera dévoilée à Londres le 15 janvier 2024.