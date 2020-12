LdC: la folle statistique du Barça !

Hier soir, le FC Barcelone s'est facilement imposé face à Ferencvaros lors de la cinquième journée de l'UEFA Champions League. Antoine Griezmann (14e), Martin Braithawaite (21e) et enfin Ousmane Dembélé (28e) ont été les buteurs de la soirée. Concernant Dembouz, il s'est distingué en transformant un pénalty. Un pénalty historique précise Sport.

En effet, le média catalan explique que c'est la première fois dans l'histoire de la Ligue des Champions qu'un club, en l'occurrence le Barça, obtient un pénalty à chacune des rencontres lors des cinq premières journées. Et tous ont été transformés. Trois l'ont été par Lionel Messi (contre Ferencvaros le 20 octobre, contre la Juventus le 28 octobre et contre Dynamo Kiev le 4 novembre). Martin Braithwaite, face au Dynamo Kiev (24 novembre), et donc Ousmane Dembélé, hier face à Ferencvaros, se sont chargés des deux autres. La Juventus, prochain adversaire du Barça, est prévenue !