OM : la sortie forte de Luiz Felipe sur le Vélodrome

Alors que son arrivée à l’OM a été officialisée mardi après-midi, le défenseur italien, Luiz Felipe, a pu se présenter au cours d’une classique conférence de presse organisée à Marseille. Parmi les sujets abordés, l’ambiance du Vélodrome, la passion des supporters marseillais et le rythme intense de la ville ont été au cœur de cette rencontre avec les journalistes. Le défenseur de 27 ans, passé par la Lazio et le Betis, a pu discuter de l’OM avec Joaquin Correa qui est également passé par le club phocéen l’année dernière :

«Oui, on se parlait au téléphone. Il m’a toujours dit du bien du club, de la ville, des supporters. Pour nous sud américain, cette ambiance nous donne envie de courir. Marseille, c’est un peu comme Rome. Les Laziali et les Romanisti sont passionnés aussi. Ils aiment que les joueurs se battent pendant 90 minutes, donnent tout. Je suis venu pour ça. Je sais qu’ici, les joueurs doivent toujours être au taquet. A Séville, il y a une vraie passion. Ils sont amoureux de leur équipe. Ici, c’est peut-être encore plus fort que Rome et Séville».