Salah entre un peu plus dans la légende de Liverpool

Liverpool est en pleine bourre actuellement. À la lutte pour la première place de Premier League, les Reds sont également en course pour la Ligue Europa. Ce jeudi soir, les joueurs de Liverpool ont atomisé le Sparta Prague à Anfield (6-1) . Une victoire pour laquelle Mohamed Salah a fortement contribué avec un but et un triplé de passes décisives. L’Égyptien affole de nouveau les compteurs et a battu hier un nouveau record.

Le Pharaon a atteint les 20 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison. C’est la septième saison consécutive que Mohamed Salah marque au moins 20 buts pour les Reds. Aucun autre joueur de Liverpool n’a jamais réalisé cette performance. Avant lui, une autre légende avait réussi à le faire six fois consécutivement, il s’agissait d’un certain Ian Rush entre 1981-82 et 1986-87.