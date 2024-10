Barça : Sergio Agüero réclame près de 3 M€

L’histoire entre Sergio Agüero et le Barça tourne au fiasco le plus total. Débarqué en Catalogne à l’été 2021 pour jouer avec son ami, Leo Messi, l’attaquant argentin a vu le sort s’acharner sur lui et réclame aujourd’hui trois millions d’euros au FC Barcelone. Après avoir vu son meilleur ami quitter le club et rejoindre le Paris Saint-Germain, quelques semaines après son arrivée, le 'Kün’ s’est vu détecter une anomalie cardiaque et a dû prendre sa retraite après cinq matches en Espagne seulement.

La suite après cette publicité

Avec cette fin de carrière prématurée, celui qui n’aura marqué qu’un seul but avec les Blaugranas avait conclu un accord avec Mateu Alemany, le directeur du football du club à l’époque, pour n’être payé que sur sa première année de son contrat de deux saisons. Cependant, trois ans après, le différend n’est toujours pas réglé et l’ancien attaquant de 36 ans réclame encore trois millions d’euros aux Catalans. Il aimerait cependant éviter d’aller au procès avec le Barça et trouver une solution à l’amiable.