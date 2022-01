L'AS Roma se remplit les poches grâce à la L1 !

Tiago Pinto peut se frotter les mains. Grâce aux deals signés depuis son arrivée aux manettes pour exfiltrer plusieurs indésirables, l'AS Roma a non seulement considérablement baissé sa masse salariale, mais elle a aussi généré des revenus futurs. Et la Ligue 1 l'y a bien aidé. L'Olympique de Marseille a ainsi déjà levé l'option d'achat pour Pau Lopez (27 ans), arrivé sous forme de prêt l'été dernier (contre 750 000€ + 500 000€ de bonus potentiels), puisque le gardien espagnol a dépassé les 20 apparitions sous le maillot phocéen.

Un premier chèque de 12 M€ à destination du compte en banque giallorosso. Un deuxième ne devrait pas tarder à arriver. Cengiz Ünder (24 ans), lui aussi été cédé par le club de la Louve l'été passé (contre 500 000€), rapportera lui 8,4 M€ aux Romains dès que les Olympiens seront mathématiquement assurés de leur maintien en Ligue 1, ce qui ne devrait plus trop tarder (l'OM compte actuellement 40 points). À noter que les Marseillais devront toujours 20% d'une potentielle future vente du Turc aux pensionnaires de l'Olimpico.

Plus de 35 M€ grâce à la L1 !

Enfin, Justin Kluivert (22 ans), prêté lui à l'OGC Nice lors du dernier mercato, est en passe de remplir les conditions pour que son option d'achat se transforme en obligation d'achat. Il faut pour cela que les Aiglons se qualifient pour une compétition européenne - ce qui est plutôt bien parti (le Gym est actuellement 2e de L1) - et que le Néerlandais dispute au moins 50% des matches des Azuréens sur la saison (avec au moins 45 minutes de jeu sur chaque apparition).

On peut penser que, sauf pépin physique, l'international batave (2 sélections), titularisé à 11 reprises en L1 depuis le début de l'exercice, remplira cette condition. Si tel était le cas, c'est un chèque de 15 M€ qui partirait de l'Allianz Riviera à destination de Rome. L'OM et Nice devraient donc rapporter plus de 35 M€ (hors indemnités de prêts) à l'AS Roma. Merci la L1 !