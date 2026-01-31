Menu Rechercher
Le Paris FC casse le prêt de Yoan Koré au Real Betis

Par Sebastien Denis - Jordan Pardon
Yoan Koré avec le Paris FC @Maxppp

Jamais utilisé par Manuel Pellegrini cette saison, Yoan Koré va revenir en France. Le défenseur de 21 ans a évolué avec la réserve du Betis Séville en première partie de saison, et va rejoindre Amiens. Selon nos informations, le Paris FC va écourter son prêt au Betis pour l’envoyer s’aguerrir chez le 16e de Ligue 2. Les deux clubs français se sont mis d’accord sur un prêt de six mois avec option d’achat. Si le club picard lève l’option, Koré s’engagera pour deux saisons.

Grand espoir du PFC, Koré avait été freiné par des blessures ces dernières saisons, avant d’être prêté en seconde partie de saison dernière à Clermont. International dans les différentes équipes de France de jeunes, il avait même été appelé en Espoirs pour remplacer Mohamed Simakan lors de la saison 2023/2024 suite à ses bonnes performances avec son club formateur.

