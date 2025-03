Qualifs CdM 2026 : la Norvège d’Erling Haaland écrase Israël, la Tchéquie en colle quatre à Gibraltar

Ce mardi, la 2e journée des éliminatoires de la Coupe du monde se terminait pour les groupes I, J et L. Dans le groupe I, la Norvège voulait confirmer son carton 5-0 contre la Moldavie et se déplaçait en Israël. Les coéquipiers d’Erling Haaland ont assumé leur rang en s’imposant 4-2 avec des buts de Wolfe (39e), Sorloth (59e), Ajer (65e) et Haaland (83e). De quoi mettre la pression sur l’Italie, adversaire désigné de la Norvège dans ce groupe et qui n’a pas encore commencé sa campagne de qualification.

Dans le groupe J, le duel entre la Macédoine du Nord et le Pays de Galles a accouché d’un match nul 1-1 en toute fin de match. Les deux équipes comptent 4 points, un de plus que le Kazakhstan qui est troisième après sa victoire 2-0 contre le Liechtenstein. La Belgique figure dans ce groupe, mais n’a pas encore lancé sa campagne qualificative. Enfin dans le groupe L, la Tchéquie a écrasé Gibraltar sur le score de 4-0 avec des pions de Cerny (21e), Schick (50e), Sulc (72e) et Kliment (90e +5). Les Tchèques sont en tête de leur groupe avec six points et devancent le Monténégro qui est deuxième avec six points suite à sa courte victoire 1-0 contre les Iles Féroé. La Croatie n’a pas encore joué et sera un prétendant à la qualification.

Les résultats de la soirée