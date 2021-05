Real Madrid : Eden Hazard en a marre

La suite après cette publicité

Inutile de revenir sur le parcours d'Eden Hazard au Real Madrid. Alors que sa deuxième saison complète en Espagne touche à sa fin, le Belge n'a convaincu personne. Au contraire, il s'est plutôt mis à dos les Madrilènes, de par ses prestations très moyennes, mais surtout à cause de son hygiène de vie critiquée dans les médias, et qui serait à l'origine de ses nombreux pépins physiques. Sans parler de ces images où on l'a vu blaguer avec ses anciens partenaires de Chelsea juste après l'élimination du Real Madrid face aux Blues en Ligue des Champions.

Certains médias évoquent même une vente à venir cet été. Reste cependant à savoir qui sera prêt à miser gros sur un joueur qui peine à enchaîner les rencontres... Quoi qu'il en soit, le joueur est énervé en ce moment. Pas contre son club, contre Zinedine Zidane ni contre ses partenaires, mais contre ses rivaux. Effectivement, le Belge se sentirait persécuté selon AS.

Les défenseurs sont trop rugueux selon lui

Si on se fie aux informations du média ibérique, il estime être la cible d'interventions trop rugueuses des défenseurs qui affrontent le Real Madrid. Pour l'ancien de Chelsea, ils sont trop nombreux à cibler sa cheville lorsqu'ils tentent de lui ôter le ballon des pieds. Après la rencontre face à Granada, il l'a fait savoir à ses proches. Surtout, toujours selon la publication espagnole, la Casa Blanca commence à s'inquiéter à force de voir le joueur sourire de moins en moins. Un moral assez bas qui, logiquement, influe sur ses prestations.

Concernant l'agressivité des adversaires, ils sont aussi plusieurs au sein du vestiaire merengue à penser que les défenseurs sont trop durs avec Eden Hazard. Plusieurs de ses partenaires expliquent que c'est, en partie, pour cette raison qu'il a du mal à briller sur les pelouses. Mais s'il souhaite réussir un jour à Madrid, le Diable Rouge va devoir s'adapter...