Lille - PSG : la raison de la non-titularisation de Cabella, David et Meunier

Où étaient passés Rémy Cabella, Jonathan David et Thomas Meunier ? Ce dimanche, le LOSC s’est incliné face au Paris Saint-Germain (3-1), cependant trois des joueurs majeurs de Bruno Génésio n’était pas dans le onze de départ. Une décision qui s’expliquerait par un problème en interne. Selon L’Équipe, Jonathan David, Thomas Meunier et Rémy Cabella n’auraient pas participé à un dîner commun programmé avec le reste de l’équipe la veille de la rencontre. Une absence qui aurait provoqué la colère du board lillois et cette relégation sur le banc face au PSG.

Bruno Génésio aurait sûrement bien voulu pouvoir compter sur trois de ses joueurs majeurs face aux Parisiens. Interrogé sur la question, l’entraîneur français a malgré tout choisi de botter en touche : «Je ne peux pas vous répondre, il y a des dirigeants pour ça». Les trois compères sont finalement tous rentrés en seconde période, alors que les Dogues étaient déjà menés. Ils ne sont cependant pas parvenus à renverser le cours de la rencontre.