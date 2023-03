BL : Mayence sauve le point du match nul face à Fribourg

Après la défaite du Bayern Munich sur la pelouse du Bayer Leverkusen (2-1) et avant la trêve internationale, la 25ème journée de Bundesliga s’achevait avec une confrontation de haut de tableau entre Mayence et Fribourg. Un duel de haut de tableau entre, respectivement, le 9ème et le 5ème du championnat allemand avant le coup d’envoi. Les joueurs de Fribourg espéraient d’ailleurs oublier l’élimination en Ligue Europa face à la Juventus jeudi dernier.

La première période était assez pauvre en occasions mais dès le retour des vestiaires, Ritsu Doan ouvrait le score dans cette rencontre (55e, 1-0). Alors que Fribourg se dirigeait tout droit vers la victoire, Karim Onisiwo égalisait au bout du temps additionnel pour sauver le point du match nul (90e+6, 1-1). Au classement, Fribourg retrouve le pied du podium et la 4ème place grâce à ce petit point tandis que Mayence fait du surplace dans le ventre mou de la Bundesliga.

