AJA : ça bouge pour Mohamed Ben Fredj

Formé à l’OM, laissé libre puis recruté par l’AJ Auxerre en réserve, Mohamed Ben Fredj a réussir à faire son trou et a finalement effectué ses grands débuts en pro à l’âge de 20 ans en Ligue 2 avec l’AJA. Malgré quelques apparitions l’an passé avec le club icaunais (7 apparitions - 1 but en L2, 5 buts en 3 matches de CdF) et une montée en L1 sous les ordre de Jean-Marc Furlan, il a été décidé par les différentes parties de permettre à l’attaquant franco-tunisien de redescendre de deux étages pour effectuer une première saison pleine en National du côté du Puy.

Si le club auvergnat va tomber en N2, Ben Fredj s’est révélé en marquant 15 buts toutes compétitions confondues (et 3 passes décisives) dont trois buts lors des 2 derniers matches de championnat et le but de la victoire historique du Puy face à Nice en 1/32e de finale de la Coupe de France. De quoi susciter l’intérêt de plusieurs clubs séduits par cet attaquant axial très adroit devant le but. En fin de contrat en juin 2024, celui qui est dans le top 10 des buteurs de National intéresse des clubs belges (Ostende, Courtrai), suisses et de Ligue 2 (dont Valenciennes). Reste désormais à savoir ce que compte faire l’AJA avec cet attaquant au parcours atypique mais qui a franchi un palier cette saison.

