Chelsea : réunion décisive lundi pour Romelu Lukaku

Le cas Romelu Lukaku (28 ans) interroge et agite la planète football. D'autant plus que le mercato hivernal a ouvert ses portes depuis quelques heures, et que l'international belge a clamé haut et fort son amour pour l'Inter et l'envie d'y revenir, tout en admettant être mécontent de sa situation à Chelsea. Une prise de parole qui lui a couté sa place dans le groupe pour la réception de Liverpool ce dimanche (2-2, 21ème journée de Premier League), un choix d'ailleurs justifié par Thomas Tuchel.

Présent au micro de Sky Sports après ce choc de très haut niveau à Stamford Bridge, l'entraîneur des Blues a de nouveau évoqué ce que l'on peut désormais appeler le feuilleton Lukaku. « Nous allons avoir une réunion demain (lundi), a dans un premier temps lancé l'Allemand, avant de poursuivre. C'est notre joueur et il y a toujours un moyen de revenir en arrière. Nous allons clarifier cela à Cobham (le centre d'entraînement du club londonien, NDLR) en interne et une fois que nous aurons pris une décision et que Romelu le saura, vous le saurez peut-être aussi. » Reste donc à connaître la fin de cette histoire dont se serait bien passé Chelsea.