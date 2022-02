FA Cup : le tirage au sort complet des 8es de finale

Alors que Liverpool s'apprête à croiser le fer avec Cardiff City (13h) dans le cadre des seizièmes de finale de la FA Cup, le tirage au sort des 8es de finale de la compétition, plus communément appelée Coupe d'Angleterre, avait lieu en marge de cette rencontre. Leicester, détenteur de la FA Cup, pourrait ainsi accueillir Huddersfield au cinquième en cas de victoire face à Nottingham Forest ce dimanche.

Par ailleurs, Chelsea ira défier Luton, tandis que Boreham Wood pourrait rendre visite à Everton si le petit poucet la compétition s'impose à Bournemouth. Tirage également clément pour Manchester City qui se rendra à Peterborough. De son côté, Norwich se rendra à Liverpool ou à Cardiff. Dans les autres rencontres, Middlesbrough accueillera Tottenham et Southampton affrontera West Ham à St Mary’s dans un duel 100% Premier League. A noter que ces matches se dérouleront à partir du 2 mars prochain.

