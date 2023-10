Affaire Youcef Atal : la réaction tranchée de Franck Haise

Alors que le latéral algérien, Youcef Atal a été suspendu par son club de l’OGC après avoir partagé, sur son compte Instagram, une story polémique jugée antisémite, certains acteurs du football n’hésitent pas à prendre position. Si la poste reste toujours particulière en tant que joueur de foot, l’entraîneur Franck Haise ne veut pas s’opposer à la liberté d’expression et de conscience des joueurs professionnels : «Sur ce sujet, d’abord on connait tous la situation donc je ne vais pas revenir dessus. Par rapport à cette question, je crois d’abord beaucoup à l’authenticité, ça c’est une chose. L’authenticité cela veut dire être capable de s’exprimer. Je sais aussi que la parole des joueurs et des entraîneurs est scrutée. Est-ce que c’est une excellente chose? C’est un autre débat».

D’ailleurs, plusieurs politiciens et journalistes ont exigé à certains grandes figures du ballon rond comme Kylian Mbappé à publier un message sur le conflit israélo-palestinien suite aux bombardements du Hamas en Israël, d’autres protganistes critiquent d’un autre côté les prises de position des joueurs, notamment de Karim Benzema, qui a été pointé du doigt par le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin. Pour Haise, les joueurs se doivent d’être exemplaires étant donné leur statut dans la société : «Après…je dirais que plutôt que d’attendre que les joueurs soient toujours exemplaires, quitte finalement à interdire certaines choses, nous on préfère prendre le pas de la responsabilité. Et donner le maximum d’éléments pour que les joueurs deviennent responsables ou soient responsables de leurs paroles», a ensuite conclu l’entraîneur français.