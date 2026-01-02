Menu Rechercher
Roque Santa Cruz retrouve un club à 44 ans !

Par Sebastien Denis
1 min.

Alors que beaucoup profitent de la retraite depuis une décennie, Roque Santa Cruz continue de martyriser les défenses. L’ancien buteur du Bayern Munich et de Manchester City vient de s’engager avec un nouveau club au Paraguay pour l’année 2026. C’est le plus beau cadeau du Nouvel An pour les supporters du Nacional. Le club paraguayen a officialisé l’arrivée de l’un des plus grands joueurs de l’histoire du pays ce 1er janvier.

Club Nacional Py
𝘽𝙄𝙀𝙉𝙑𝙀𝙉𝙄𝘿𝙊, 𝙍𝙊𝙌𝙐𝙀  🔴⚪️🔵

Roque Santa Cruz es nuevo refuerzo de la Academia para la temporada 2026. Llega para aportar toda su experiencia y liderazgo en busca de la gloria. ✨️
¡Bienvenido a tu nueva casa, Roque! 👏
Voir sur X

À 44 ans, celui qui a brillé en Bundesliga au début des années 2000 (51 buts et 22 passes décisives en 238 matches toutes compétitions confondues avec le Bayern) rejoint « L’Académie » avec une mission claire : «apporter toute son expérience et son leadership dans la quête de la gloire », précise le communiqué du club. Loin d’être en pré-retraite, Santa Cruz arrive en forme. L’ancien Bavarois quitte le club de Libertad, où il a tout de même disputé 171 matchs pour 30 buts et 9 titres depuis 2022 ! Le calendrier est déjà coché : le meilleur buteur de l’histoire des Guaraníes (32 buts en 112 sélections) débutera le 23 janvier face au promu Sportivo San Lorenzo pour l’ouverture du championnat, avant un choc décisif en mars contre Recoleta pour tenter de qualifier le Nacional en phase de groupes de la Copa Sudamericana.

Pub. le - MAJ le
