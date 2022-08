MU : Antony attendu aujourd'hui pour finaliser son transfert

C'est quasiment fait. Antony doit se rendre à Manchester aujourd'hui pour passer sa visite médicale et finaliser son transfert, selon Sky Sport. Le montant de la transaction avoisine les 100 millions d'euros, il deviendra le plus gros transfert de l'histoire de l'Eredivise en quittant l'Ajax Amsterdam pour Manchester United. Acheté 15 millions d'euros au FC Sao Paulo en 2020, Antony Matheus dos Santos ou Antony, a marqué l'équipe ajacide avec 84 matchs pour 24 buts et 22 passes décisives toutes compétitions confondues.

La suite après cette publicité

Pour qu'il puisse jouer le prochain match de Premier League face à Leicester, l'ailier international brésilien de 22 ans (9 sélections/2 buts) devra être enregistré mercredi pour prétendre être sur la feuille de match jeudi prochain. Cependant, selon le média anglais, il est fort possible que cela ne se produise pas encore. Car le visa et le permis de travail mettront certainement plus de temps à arriver.