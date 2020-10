Barça : la disette d'Antoine Griezmann, une première depuis 6 ans

On aurait pu l'imaginer libéré par le départ de Luis Suarez, il n'en est finalement rien. Déjà en difficulté la saison dernière avec le FC Barcelone, Antoine Griezmann ne repart pas de la meilleure des manières. Entre mauvaises performances et piques envoyées à son entraîneur, la confiance de l'attaquant français semble être au plus bas.

Et cela se vérifie en chiffres. Depuis le début de cette nouvelle saison, soit 4 matchs et 264 minutes disputés, Griezmann n'a toujours pas été décisif. Pour voir une telle disette pour le Français, il faut remonter à la saison 2014-2015, alors qu'il effectuait ses débuts à l'Atletico Madrid. Il y a donc urgence.