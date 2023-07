Real Madrid : le tweet de Vinicius Jr qui agace les fans du Barça

La suite après cette publicité

C’est officiel depuis peu. La pépite turque Arda Güler s’est engagée en faveur du Real Madrid. Une recrue pour laquelle la Casa Blanca a déboursé environ 20 M€. Un coup dur pour le FC Barcelone qui était donné favori dans ce dossier.

Et pour beaucoup, Vinicius Junior a joué sur cette désillusion blaugrana au moment de saluer l’arrivée de la dernier recrue merengue. « Un de plus qui choisit le plus grand (club) », a écrit le Brésilien.

