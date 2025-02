Parme : Fabio Pecchia prend la porte

Après la défaite contre l’AS Roma, le club de Parme a décidé de renvoyer l’entraîneur italien Fabio Pecchia. Le club émilien opte pour le changement d’entraîneur après les quatre dernières défaites consécutives et les 20 points obtenus en 25 journées, ce qui signifierait actuellement la Serie B avec la 18ème place au classement, fruit de seulement 4 victoires, 8 matchs nuls et 13 défaites, avec 30 buts marqués et 45 encaissés.

«Les chemins du Parma Calcio et de Fabio Pecchia se séparent. Après 110 matches, il n’est que juste de souligner les objectifs atteints, avec en point d’orgue la victoire historique dans le championnat de Serie B 2023/24. Plus de deux ans au cours desquels l’entraîneur Fabio Pecchia et son staff ont laissé une trace indélébile dans l’histoire des Gialloblu. Merci Fabio», est-il écrit dans le communiqué publié sur le site officiel du club. Plusieurs noms circulent déjà dans la presse italienne. Le président Kyle Krause et le directeur général Federico Cherubini sont en train d’examiner en interne les différents candidats. Parmi les entraîneurs dispnobiles, on peut lister Igor Tudor, Daniele De Rossi, Luca Gotti, Gabriele Cioffi, Alberto Gilardino, Davide Ballardini, Christian Chivu et Andrea Pirlo.