Arsenal : le gros coup de gueule d'Eddie Nketiah

Eddie Nketiah (22 ans) en a gros sur la patate. Invité du Beautiful Game Podcast ces dernières heures, l'attaquant anglais a fait part de sa frustration au regard de sa situation personnelle avec les Gunners. Le joueur formé au club s'est plaint de son manque de temps de jeu sous les ordres de Mikel Arteta, alors qu'il est libre de s'engager où bon lui semble, son contrat expirant en juin prochain. « J’ai reçu des offres pour le prolonger, mais mon objectif est de jouer régulièrement », a-t-il d'abord lancé, avant de poursuivre, sous forme de mise au point avec un message bien clair concernant son avenir.

« J’aime Arsenal, je suis là, mais je veux jouer. C’est mon ambition et ce que je souhaite obtenir. J’ai signé un contrat de 5 ans quand j’avais 18 ans. Combien de fois j’ai été titulaire depuis ? Je suis parti en prêt 6 mois (à Leeds, NDLR), le reste du temps je suis resté ici et j’ai dû être titulaire quelque chose comme 30 fois. Je vois des joueurs de mon âge être titulaires, je me demande quelle est la différence. J’étais leur capitaine. C’est pas que je les déteste, je suis heureux pour eux, mais je réalise qu’ils en sont là, car ils ont joué, qu’ils ont acquis de l’expérience. » En attendant, Eddie Nketiah devrait une nouvelle fois avoir l'occasion de prouver sa valeur lors du match capital contre Chelsea, à Stamford Bridge, mercredi (20h45, match en retard de la 25ème journée de Premier League). Mais la probabilité de voir un élément jugé trop frêle par les supporters quitter librement le nord de Londres cet été est plus grande que jamais.