Lille s'offre Edon Zhegrova !

Le mercato hivernal du LOSC s'enflamme ! En quête d'un ailier depuis le départ de Jonathan Ikoné (23 ans) du côté de la Fiorentina, les dirigeants nordistes ont officialisé, ce vendredi soir, l'arrivée du jeune Edon Zhegrova (22 ans).«Le LOSC annonce aujourd’hui la signature du milieu de terrain offensif, Edon Zhegrova (22 ans). L’ailier gaucher, international kosovar, arrive en provenance du FC Bâle (Suisse). Il s’est engagé avec le club lillois jusqu’en juin 2026», indique le communiqué du club nordiste.

Comme nous vous le révélions ces dernières heures, le profil de l'attaquant du FC Bâle plaisait beaucoup aux Dogues qui n'étaient les seuls sur le dossier puisque l'Olympique Lyonnais suivait également celui que l'on considère comme l’un des gros espoirs du football kosovar. Auteur de 4 buts et 6 passes décisives en 12 matches cette saison avec le club suisse, le natif d'Herford avait d’abord été prêté au KRC Genk avant d'être définitivement acheté par les Bâlois. Longtemps en équipe de jeune, l'international kosovar (24 sélections, 2 buts) avait également été suivi par l’AC Milan (qui n’avait pas pu le signer en raison de son jeune âge) mais aussi par le PSG et le FC Barcelone. Plus récemment, il n’était pas passé loin de signer avec Dijon.

Le LOSC a trouvé le remplaçant idéal de Jonathan Ikoné !

Après une saison 2020-2021 très convaincante sous le maillot du club suisse, ce dribbleur reconnu pour sa capacité à casser des lignes, mais aussi sa qualité de centres, s’est par ailleurs récemment distingué sur la scène européenne en 2021-2022. Avec 2 buts en 7 matchs, il a notamment contribué au succès du FC Bâle, leader de son groupe en Europa Conference League et qualifié pour les prochaines 1/8èmes de finale de l’épreuve.

Avec l'arrivée d'Edon Zhegrova, le LOSC va donc pouvoir s'appuyer sur un profil offensif, créatif et percutant. Seulement âgé de 22 ans mais déjà confronté aux joutes internationales, le milieu de terrain kosovar incarne ainsi un renfort pour l’avenir, mais également pour le présent. Qui plus est au cœur d’une deuxième partie de saison lilloise qui s'annonce pleine d'enjeux alors que les hommes de Jocelyn Gourvennec pointent actuellement à une décevante dixième place en Ligue 1.