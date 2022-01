Lille et l'OL s'intéressent à Edon Zhegrova !

La suite après cette publicité

En quête d’un ailier depuis le départ de Jonathan Ikoné, Lille s’active depuis plusieurs semaines pour renforcer son attaque. Selon nos informations, les dirigeants de LOSC s’intéresseraient de près à Edon Zhegrova. Ce jeune attaquant de 22 ans qui avait d’abord été prêté puis acheté par le FC Bâle n’a pour le moment pas confirmé les espoirs placés en lui lors de ses débuts en professionnel et cherche à se relancer.

L’international kosovar (8 sélections) dispose toujours d’une belle cote sur le marché des jeunes attaquants et le LOSC semble être en pole position pour tenter de le relancer lors de ce mercato d'hiver. Longtemps en équipe de jeune, il avait été suivi par l’AC Milan (qui n’avait pas pu le signer en raison de son jeune âge) mais aussi par le PSG et le FC Barcelone. Plus récemment, il n’était pas passé loin de signer avec Dijon.

L’OL est aussi à l’affût

Mais les Lillois ne sont pas les seuls à s’intéresser à l’attaquant du FC Bâle, auteur de 4 buts et 6 passes décisives en 12 matches cette saison. Selon nos informations, c’est également le cas de l’Olympique Lyonnais qui cherche toujours des profils pour renforcer une attaque qui n’a pas donné satisfaction en première partie de saison. Le nom de l'ancien joueur de Genk est aussi dans les petits papiers de la cellule de recrutement.

Edon Zhegrova est d’ailleurs représenté par le frère de l’attaquant lyonnais Xherdan Shaqiri. Un lien qui pourrait peut-être faciliter les discussions entre les deux camps. Comme l’international suisse, l’ailier kosovar est souvent loué pour sa patte gauche et son jeu dans les petits espaces. Ce qui devrait forcément plaire à Peter Bosz qui attend des renforts en attaque lors de ce mercato hivernal alors que son équipe pointe à la 11ème place de Ligue 1.