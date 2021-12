OL : Jérôme Boateng a discuté avec Peter Bosz

Les temps sont durs à Lyon. Entre le verdict de la commission de discipline après les incidents face à l’Olympique de Marseille et des résultats décevant en championnat (12e, 23 pts), Peter Bosz est sous pression. Mais l’entraîneur néerlandais peut compter sur ses joueurs. En effet, Maxence Caqueret avait affirmé en conférence de presse que «l’effectif est à 100% avec le coach», mais il n’est pas le seul.

L’Équipe indique que l’effectif s’est réuni mardi et s’est une nouvelle fois «dit les choses». Des leaders ont émergé, comme le joueur formé au club nommé précédemment, mais également Emerson et Jérôme Boateng. C’est d’ailleurs l’Allemand qui, accompagné de Léo Dubois, est allé à la rencontre de son entraîneur pour lui faire part de ce qu’il était ressorti de cette réunion. Malgré cette spirale négative, l’OL reste sur un parcours parfait en Ligue Europa, avec cinq victoires en cinq rencontres, et recevra les Rangers ce jeudi (18h45).