OL : Maxence Caqueret confirme que les joueurs soutiennent Peter Bosz

La crise couve au sein de l'Olympique Lyonnais. Battu au Groupama Stadium mercredi par le Stade de Reims (1-2), l'OL a déjà concédé sa cinquième défaite de la saison et pointe à une décevante dixième place en Ligue 1. Une situation sportive inquiétante, qui a obligé Jean-Michel Aulas à s'exprimer pour conforter son entraîneur Peter Bosz dans ses fonctions. Présent en conférence de presse avant le déplacement lyonnais à Bordeaux dimanche à 20h45, Maxence Caqueret a confirmé que l'ensemble du groupe rhodanien soutenait le technicien néerlandais.

« On est tous dans le même sac, on va tous dans la même direction. Le coach est à 100% avec l'effectif et l'effectif est à 100% avec le coach, il n'y aucun souci sur ce point. On se bat ensemble, on a les mêmes objectifs. On va tout faire pour se remettre dans le droit chemin, » a ainsi confié le milieu lyonnais. A charge désormais de le prouver dimanche au Matmut-Atlantique...

