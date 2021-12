OL : Jean-Michel Aulas défend Peter Bosz

Battu par Reims à domicile dans les toutes dernières minutes du match (1-2), l’Olympique Lyonnais de Peter boss n’a pas confirmé son succès à Montpellier (1-0) et reste une équipe très irrégulière. Et ça commence à faire jaser puisque les Gones sont dixièmes du classement de Ligue 1, à six points du podium. Contesté, Bosz a toutefois reçu le soutien de son président.

«Ce bilan est trop sévère, on peut dire aussi qu’il manque 1 match (OM). L’écart de points avec le podium est limité, le parcours en Uefa est bon 5 victoires sur 5, qualif en 1/8e assurée. Je prends les paris : l’OL avec Peter sera au rendez-vous !», a-t-il posté sur son compte Twitter