La commission d’enquête du Sénat prévient Nasser Al-Khelaïfi

À la fin de son long résumé sur l’état du football français et de sa gestion calamiteuse par la LFP, la commission sénatoriale a indiqué que son rapport avait encore besoin de quelques informations. Les sénateurs Michel Savin et Laurent Lafon, respectivement rapporteur et président de cette commission, s’apprêtent à auditionner d’autres acteurs du milieu, comme DAZN et beIN Sports, les diffuseurs des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2, Cyril Linette et Amélie Oudéa-Castera en qualité de ministre des Sports.

La suite après cette publicité

Différents présidents de clubs sont déjà passés à la casserole. Pour Nasser Al-Khelaïfi, un entretien n’est pas encore au programme mais l’avenir pourrait réserver des petites surprises d’après les législateurs. «On ne s’interdit pas d’auditionner Nasser Al-Khelaïfi. On a déjà auditionné le secrétaire général du PSG», informe M. Lafon, suivi par son collègue. «Lors de certaines décisions prises par la ligue, le président du PSG ne participe pas. Ça interpelle. On verra bien à l’issue de l’audition de beIN. En fonction, on jugera s’il est nécessaire de compléter nos travaux avec l’audition du président du PSG. Mais qui est celui autour de la table ? Le président du PSG ? De beIN ? Du Qatar ? Ça devient plus politique.»