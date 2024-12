Les coulisses croustillantes de l’arrivée de Neal Maupay à l’OM

À en croire Abdoulaye Doucouré, Neal Maupay a eu peur que son arrivée à l’OM capote. Coéquipier du néo-Marseillais lorsqu’ils évoluaient encore à Everton la saison passée, l’international malien a raconté les coulisses de son transfert lors du dernier jour du mercato d’été. Il a notamment révélé que Maupay avait passé la soirée plongé sur son téléphone, dans l’espoir que Marseille valide l’opération.

La suite après cette publicité

« Je m’entends super bien avec Neal Maupay. Je savais qu’il allait partir. Il faisait partie des joueurs attaqués par les supporters. Après, Neal joue un peu avec les réseaux sociaux aussi et les fans ne sont pas trop friands de ça. Mais moi, j’étais très proche de lui et ça m’a fait un pincement au coeur de le voir partir, raconte l’ancien Rennais dans un journal de bord tenu pour L’Équipe. On a passé la dernière journée du mercato ensemble. On était au restaurant à Manchester et il était en permanence sur son téléphone. Il attendait la validation de Marseille. Toutes les cinq minutes, il disait : "P.tain, ils ne m’appellent pas ! Qu’est-ce qu’ils font ?" Je lui répondais : "Calme-toi, calme-toi, ça va se faire." » Et ça s’est bien fait.