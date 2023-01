OM : Samuel Gigot évoque un match nul "rageant" concédé face à l’AS Monaco

Dans la foulée du coup de sifflet final, synonyme de score de parité entre l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco (1-1), le défenseur central français Samuel Gigot (29 ans) n’a pas caché sa déception après la prestation du premier acte compliqué proposée par ses coéquipiers, avant le réveil, grâce à leur entraîneur croate Igor Tudor, au retour des vestiaires. Le Marseillais en a d’ailleurs profité pour rendre hommage aux tribunes de l’Orange Vélodrome, qui ont fait du bruit pour la réception du club du Rocher.

«On a eu beaucoup de mal en première période, Monaco nous a fait mal avec pas mal de contres. On a eu beaucoup de déchet technique et on l’a payé cash. Il fallait appuyer sur l’accélérateur et on pouvait remporter ce match. Le match nul est équitable. On ne pouvait pas faire pire que la première mi-temps, le coach nous l’a dit à la mi-temps. C’est rageant car on a eu des opportunités. Quand tu ne sais pas gagner un match, il faut savoir ne pas le perdre. On se régale de jouer pour eux (les supporters de l’OM, ndlr), on aurait aimé leur offrir les trois points», a-t-il déclaré au micro de Canal +.

