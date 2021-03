La suite après cette publicité

Dimanche soir, l'OL s'est incliné face au PSG lors de la 30ème journée de L1 Uber Eats. Les Gones sont désormais à trois points des Franciliens et du LOSC, leaders ex-aequo avec 63 points. Malgré cela, Anthony Lopes a avoué qu'il ne comptait pas lâcher l'affaire et qu'il y croyait toujours pour son équipe, lancée dans la course au titre.