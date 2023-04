Ligue 1 : l’OL arrache la victoire à Toulouse et peut croire à l’Europe

Maintenant éliminé de la Coupe de France après sa défaite contre Nantes et à la septième place de la Ligue 1, l’Olympique Lyonnais n’avait quasiment plus rien à jouer jusqu’à la fin de la saison. Mais les récentes victoires contre le Paris Saint-Germain, au Parc des Princes et contre le Stade Rennais ont redonné un dernier espoir à Laurent Blanc et ses hommes de disputer une Coupe d’Europe. Pour y parvenir, l’OL ne devait pas se louper sur la pelouse d’un Téfécé désireux d’assurer son maintien dans l’Elite, dès ce vendredi soir.

L’objectif lyonnais était alors d’assurer un troisième succès de suite, ce qu’ils n’ont jamais réussi à faire cette saison, en Ligue 1. Avec une belle entame menée par Jeffinho, la recrue hivernale de l’OL que l’on a trop peu vu, les Gones mettaient la pression sur le but toulousain et obtenaient un penalty provoqué par le Brésilien. Lacazette, qui avait manqué son envoi contre le PSG, permettait cette fois-ci à l’OL de prendre les devants (1-0, 34e).

Un match très rythmé

Malheureusement pour l’OL, l’avantage n’a que trop peu duré. Quelques instants après l’ouverture du score, un bon centre de Suazo provoquait la panique dans la défense lyonnaise et, malgré un premier dégagement de Kumbedi, Aboukhlal pouvait reprendre de près pour tromper Lopes (1-1, 37e). Et après une première période très rythmée, les occasions s’enchaînaient des deux côtés. Après une frappe de Kamanzi déviée par Lopes (60e), Tolisso, seul au point de penalty, trouvait la transversale (65e).

Il faudra ensuite une détente de Lopes pour empêcher Toulouse de prendre l’avantage (81e). Dominateurs, les Lyonnais ont poussé jusqu’au bout, et cette fois-ci, cela a enfin payé. Après une terrible erreur de Suazo, Cherki trouvait Lacazette au second poteau. Costa ne pouvait que dévier, contre son camp (2-1, 89e), et offrait une troisième victoire de suite à l’OL. Les Gones reviennent à égalité de points avec Rennes et à deux points de Lille, 5e, avant l’Olympico. Toulouse devra donc s’imposer à Lorient, lors de la prochaine, pour assurer officiellement son maintien. Le tout, à sept journées de la fin du Championnat.