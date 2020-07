FC Barcelone : le club prêt à écouter des offres pour Ousmane Dembélé

Désireux d’alléger son vestiaire, le FC Barcelone semble prêt à se séparer de plusieurs joueurs cet été. L’un d’entre eux serait français. En effet, en plus de Samuel Umtiti annoncé sur le départ, Ousmane Dembélé aurait selon Sport, lui aussi été mis sur la liste des transferts par le club catalan. Pas épargné par de graves blessures ces derniers mois, l’ailier droit français de 23 ans n’a pris part qu’à cinq petites rencontres cette saison en Liga et inscrit un seul but.

Des statistiques peu éloquentes pour l’une des recrues les plus chères de l’histoire du club. D’autant plus que la concurrence semble rude à son poste. Ansu Fati en est le parfait exemple. Le jeune ailier espagnol, auteur de 24 matches cette saison, a impressionné tout son beau monde, et tous lui promettent un avenir radieux au sein du club blaugrana. En somme, le Barça est donc prêt à écouter des offres pour son attaquant français, bien trop souvent éloigné des terrains.