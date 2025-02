Monaco : Thiago Scuro défend Adi Hütter

Si l’AS Monaco reste sur un étincelant succès contre Nantes en Ligue 1 (7-1), la perspective du barrage retour de Ligue des Champions contre Benfica ne rassure personne au club, et la position de l’entraîneur Adi Hutter ne semble pas garantie, lui qui a été prolongé il y a quelques semaines. Dans une interview accordée à L’Equipe, le Directeur Général de Monaco Thiago Scuro est monté au créneau pour défendre son coach.

«Il n’y a pas eu la moindre discussion concernant un éventuel changement d’entraîneur, à quelque niveau que ce soit. Quand le contrat de ton entraîneur expire dans six mois et qu’il est dans le viseur de beaucoup de clubs, il est aussi normal de s’assurer qu’il restera avec nous», a expliqué le Directeur Général brésilien, soulignant dans un deuxième temps la colère du président face aux résultats en demi-teinte. «La pression, elle est pour moi et je n’ai besoin de personne pour me la mettre. Effectivement, la Ligue des champions est vitale mais je crois dans le plan que j’ai proposé, à la vision du président», a tenu à souligner Scuro pour défendre son entraîneur.