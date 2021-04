L2 : Auxerre et Le Havre partagent les points

Fin de la 31e journée de Ligue 2 ce lundi soir avec une rencontre entre deux anciens pensionnaires réguliers de L1, Auxerre et Le Havre. Un temps dans la course au podium, l'AJ Auxerre est désormais décroché et il lui faudrait un enchaînement de bons résultats pour prétendre à la montée.

La suite après cette publicité

Cela a bien commencé face au Havre, avec l'ouverture du score de Dugimont, sur une belle passe d'Autret (39e). Mais Les Havrais ont égalisé sur penalty, à la 54e, grâce à Bonnet. Opération blanche au classement pour l'AJA, ce qui n'est pas le cas des Normands, qui grattent 3 places grâce au point du match nul.

Le classement de Ligue 2 ici.