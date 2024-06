Congo-Maroc : les compositions officielles

Alors que la rencontre a failli être annulée, finalement elle se jouera bien au Grand Stade d’Agadir. Le Congo reçoit le Maroc dans le cadre de la quatrième journée des éliminatoires à la coupe du monde 2026. Leader de son groupe avec 6 points glanés sur 6, les Aigles de l’Atlas doivent tout de même se méfier. Hier, l’Algérie a eu du mal à venir à bout de l’Ouganda tandis que l’Egypte a été contrainte au partage de points face à la Guinée-Bissau.

Afin de poursuivre ce sans-faute, Walid Regragui a concocté un 4-2-3-1 dans lequel nous retrouvons les champions d’Europe Brahim Diaz et el Kaabi. Par ailleurs Hakim Ziyech est présent avec le brassard de capitaine sur l’aile droite tandis qu’Ounahi sera présent dans le coeur du jeu. Enfin, Aguerd sera associé à Riad en défense centrale. De son côté Isaac Ngata se base sur un 4-1-4-1 où on trouve Bryan Passi - fils de Franck et neveu de Gerald - en défense centrale et le milieu de terrain du Red Star Fred Dembi.

Les compositions officielles :

Congo : Matimbou -Tsouka, Passi, Makosso, Andzouana - Dembi - Ipiele, Makouta, Massanga, Bassouamina - Ganvoula

Maroc : Bounou - Hakimi, Riad, Aguerd, Attiat-Allah - Amrabat, Ounahi - Ziyech, Diaz, Ben Seghir - El Kaabi