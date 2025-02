Vinícius Júnior divise le Real Madrid !

Devenu la plus grande star de l’effectif du Real Madrid depuis près de trois saisons, Vinicius connaît un passage à vide depuis le mois d’octobre. En plus de performances en deçà de ses standards habituels, le Brésilien fait beaucoup parler de lui pour son attitude sur le terrain, notamment vis-à-vis du corps arbitral. Et à l’heure où l’Arabie saoudite est prête à faire des folies pour en faire le porte-étendard de la Saudi Pro League, de nombreuses rumeurs indiquent des tensions entre la Maison Blanche et son attaquant.

D’après les informations de Sport, qui rappelle que le joueur de 24 ans a refusé la première offre de prolongation de son club, plusieurs voix en interne ne seraient pas contre son départ. Certains affirment que sa vente permettrait de renflouer les caisses après la rénovation du Bernabéu. L’arrivée de Kylian Mbappé, conjuguée à la montée en puissance de Rodrygo et à la régularité affichée par Jude Bellingham, serait aussi des arguments employés pour militer en faveur d’une sortie de l’ancien de Flamengo. Reste à voir si ce dernier trouvera rapidement un accord avec sa direction pour renouveler son bail, qui expire en 2027.