Bayern - PSG : Vincent Kompany balaye les critiques sur son équipe

Avant un match décisif contre le Paris Saint-Germain, en Ligue des Champions, Vincent Kompany était présent en conférence de presse ce lundi, à la veille du choc européen. 17e au classement et sur une lourde défaite contre le FC Barcelone (0-4), le Bayern Munich n’est pas au mieux et doit s’imposer pour ne pas être en danger dans la phase de la ligue. Le technicien bavarois a d’ailleurs essuyé les critiques sur le niveau de jeu en C1.

La suite après cette publicité

«Il y a eu le match contre Barcelone. Il est important que nous apprenions de ces moments. Nous regardons maintenant vers le prochain match et nous continuerons sur notre lancée. On va jouer l’un des plus grands clubs en Europe. Ils ont de grandes individualités, ils ont un coach de classe mondiale et beaucoup de qualité technique (…) Les critiques ne m’atteignent pas. L’important pour moi est que l’équipe vive et s’améliore. Demain, on va essayer de faire une grosse prestation. Nous parlons toujours d’entrer dans le top huit. Notre objectif est le top 1», a indiqué le Belge. Le choc est lancé.

Pour ce match du PSG en Ligue des Champions, Parions Sport en Ligne vous double votre premier pari, jusqu’à 90€ de bonus et vous offre 10€ de crédit avec le code FM10.Une victoire du PSG face au Bayern vous rapporte jusqu’à 450€